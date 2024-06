Operai morti nel canale, pochi dubbi sulla dinamica

L’inchiesta aperta dalla procura sull’incidente nel quale hanno perso la vita due braccianti pachistani sembra destinata a chiudersi rapidamente. Viste la dinamica e la morte del conducente, alla procura non sembra necessario allo stato procedere con una consulenza cinematica sull’accaduto. Le verifiche avviate sulla natura dell’occupazione dei lavoratori coinvolti non avrebbero inoltre messo in luce alcuna irregolarità. Dal punto di vista penale, quindi, la vicenda sembra destinata a finire in archivio.

Rimane il cordoglio e lo sgomento per due vite spezzate al ritorno dal lavoro nei campi. Le vittime sono Alì Babar e Muhammd Shahbaz. I due erano a bordo di una Opel Zafira insieme ad altri cinque connazionali quando, all’improvviso, l’auto è uscita di strada ribaltandosi in un canale dalle parti di Portoverrara. La tempestività dei soccorsi non è bastata a salvare la vita al conducente e a uno dei passeggeri. Vivi per miracolo gli altri occupanti della vettura.