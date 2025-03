Operatori sanitari nel mirino. Aggressione, 218 casi in un anno: "Drammatica realtà in aumento"

La violenza contro gli operatori sanitari rappresenta una realtà drammatica e crescente, un’emergenza che compromette non solo la sicurezza, ma la qualità stessa delle cure offerte ai pazienti. Ieri, in occasione della Giornata nazionale contro la violenza sugli operatori sanitari, l’Anaao Assomed dell’Azienda Sant’Anna e dell’Ausl, hanno deciso di rivolgersi direttamente ai cittadini, tramite una lettera aperta per sensibilizzare l’opinione pubblica. L’iniziativa è parte della campagna nazionale "#Bastaggressioni", per lanciare un messaggio chiaro e diretto alla comunità come si legge nella lettera: "Ogni giorno, medici, infermieri e operatori sanitari sono vittime di violenze sia fisiche che verbali sul luogo di lavoro frutto di una comprensibile insoddisfazione a causa delle mancanze del sistema. Ma nessuna violenza può essere giustificabile".

Pierino Di Silverio, segretario nazionale Anaao Assomed, ha spiegato la motivazione di questa iniziativa: "Vogliamo rivolgerci a chi insieme a noi vive disagio e preoccupazione dovuti non solo alla malattia ma anche alle difficili condizioni in cui lavoriamo che troppo spesso generano reazioni violente". Di Silverio ha poi ricordato come le misure repressive non siano sufficienti, ma che ci sia bisogno di soluzioni più specifiche: "Da un lato c’è la difficoltà ad accedere alle cure, soprattutto quelle in urgenza per i ben noti problemi di carenza di personale e di una organizzazione lacunosa. Dall’altro si è spezzato il rapporto di fiducia medico-paziente sostituito dal dottor Google e da diagnosi e terapie fai-da-te somministrate dai social o dalla rete, un rapporto quindi che va rifondato dalle basi".

Nel 2024, il territorio ferrarese ha registrato 218 episodi di violenza contro il personale sanitario tra Azienda Usl e Azienda ospedaliera. In dettaglio, il 55% degli episodi riguarda aggressioni verbali, il 14% include violenze fisiche e verbali, mentre il 10% comprende violenze verbali, fisiche e contro la proprietà. Dall’analisi dei dati emerge che l’89% delle aggressioni non ha causato danni fisici. Solo il 4% degli episodi ha richiesto una visita medica per esiti minori, mentre il 7% ha comportato danni moderati che hanno reso necessari trattamenti analgesici, medicazioni o esami strumentali. Il personale infermieristico rappresenta la categoria più colpita (67%), seguita dai medici (16%) e altri operatori sanitari (17%). Particolarmente significativo è il dato sulla prevalenza delle aggressioni subite dalle donne, che rappresentano il 76% delle vittime.

Per contrastare questo fenomeno, Anaao Assomed ha effettuato interventi mirati, tra cui la riorganizzazione degli spazi ospedalieri, l’installazione di dispositivi di sicurezza come pulsanti di allarme e barriere protettive, nonché una formazione specifica per il personale sulla gestione dello stress lavoro-correlato e sulla comunicazione efficace con i pazienti. Infine nella lettera, l’appello ai cittadini sottolinea la necessità di un rispetto reciproco: "Non siamo responsabili delle disorganizzazioni del sistema, ma vittime come te dei disservizi. Siamo dalla stessa parte perché anche noi siamo pazienti potenziali, reali, presenti, passati, futuri".