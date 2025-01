Opere d’arte da difendere. L’onda d’urto non fa paura. Libri a prova d’alluvione

Makros presenta due nuovi progetti per la difesa del patrimonio dall’acqua. L’85 per cento delle opere d’arte si trova nei depositi dei musei, conservata spesso in scaffalature obsolete che non le proteggono dal degrado ambientale. Riportarle alla luce, metterle nella disponibilità dei fruitori, della collettività, significherebbe ampliare conoscenza e cultura.

La salvaguarda del patrimonio è stata al centro dell’evento organizzato da Makros, azienda ferrarese conosciuta nel mondo per i sistemi archivistici Blockfire – dal nome del primo brevetto contro il fuoco realizzato dal titolare, Massimo Luise, cui sono seguiti quelli contro acqua e batteri – che nella sede di Confindustria ha anticipato i progetti del 2025.

Nello specifico: industrializzazione del brevetto contro l’acqua, con installazioni capaci di reggerne l’urto in caso di allagamenti e/o alluvioni; utilizzo dell’intelligenza artificiale per la protezione da deterioramento batterico, un fronte su cui Makros continua la collaborazione col Cnr di Firenze. Umanesimo e scienza, tecnologia e natura. Attorno a questi quattro macrotemi si sono snodati gli interventi delle istituzioni.

Giacomo Pirazzoli, referente Confindustria Emilia, di cui Makros è socia, ha rimarcato con orgoglio l’attività di ricerca e sviluppo svolta dal comitato scientifico di Makros. L’assessore comunale Francesco Carità, ricordando le installazioni sotterranee realizzate in Turchia e la loro presenza nei siti culturali di Europa e Asia, ha parlato di "eccellenza che porta Ferrara nel mondo".

Paolo Govoni, vice presidente Camera di Commercio, di come la tecnologia sia a disposizione della cultura e avanzi sulla base dei nuovi bisogni del tempo, a partire dai cambiamenti climatici in corso, “di cui è necessario limitare i danni”. Riccardo Maiarelli, presidente Fondazione Estense e già Presidente Confindustria Ferrara, ha rimarcato l’impegno, anche della Fondazione, su percorsi "tesi a portare fuori dalle cantine il grande patrimonio pittorico di cui disponiamo", sottolineando a sua volta come la strada sia la protezione e conservazione intelligente di ogni forma artistica.

Da Stefano di Brindisi, Amministratore Unico Sipro – nei cui incubatori Makros si trova – il monito "a non considerare il nostro territorio sempre come fanalino di coda, perché abbiamo start up capaci di collocarsi sul mercato internazionale che capovolgono questo paradigma".