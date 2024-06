’Oscura e celeste’, intervista allo scrittore Malvaldi

Incontro con lo scrittore e scienziato Marco Malvaldi al liceo Ariosto. I ragazzi del progetto di lettura ‘Galeotto fu il libro’ hanno intervistato lo scrittore e scienziato sul suo romanzo Oscura e celeste (Giunti, 2023). Firenze, 1631. Durante l’incontro, Malvaldi ricorda che anche nella vita è necessario accettare la fallibilità e riconoscerne il valore. È importante perseverare, non lasciarsi spaventare dalla mancata riuscita di una prova. "Siate modesti nel riconoscere i vostri limiti, ma mettete in dubbio le informazioni che vi vengono presentate come verità inconfutabili. Siate critici".