Ospedale, il comitato insiste: "Ausl, risposta non chiara"

"Oltre al danno, la beffa". E’ così che Marco Gallerani del gruppo Cittadini in Soccorso al Pronto Soccorso di Cento, commenta la risposta dell’Ausl sui dieci posti letto di Medicina che lui ritiene essere stati tagliati. E anche il sindacato Fials fa sentire la sua voce. "Si erano ufficialmente impegnati a riattivare il primo ottobre, dopo l’interruzione estiva definita ’temporanea’, che ora certificano candidamente essere definitiva – tuona Gallerani –. L’irricevibile motivazione addotta è che ne hanno riattivati 11 in Lungodegenza e 5 in Cardiologia, una presa in giro per i cittadini". E spiega. "Gli 11 letti riattivati in Lungodegenza erano stati resi inattivi molti mesi fa e hanno la funzione di ospitare pazienti post-chirurgici che necessitano di lunghe riabilitazioni – dice – Nulla a che vedere, quindi, con i 10 letti di Medicina per acuti. Quando, ad esempio, dal Pronto Soccorso ci sarà bisogno di ricoverare un paziente, dove lo metteranno, in Lungodegenza? L’Ausl si vanta d’aver attivato 5 nuovi letti per la Cardiologia, che prima erano dedicati a Medicina, che quindi non subisce un taglio di 10 ma di ben 15 letti. La conseguenza è che ci saranno trasferimenti a strutture private convenzionate ferraresi quali Quisisana e Salus, obbligando famiglie a disagi inenarrabili per assistere i loro cari, perlopiù anziani e quindi particolarmente fragili. Pensano di appianare così il deficit di 100 milioni della sanità ferrarese, portando pazienti ai privati?".

E la richiesta. "Chiediamo al sindaco Accorsi, all’assessore alla sanità Pedaci, al presidente della Commissione Ospedale Pettazzoni e a ogni singolo consigliere comunale di Cento: va bene così? – conclude – A noi cittadini no. Si intervenga in maniera decisa e risolutiva presso l’Ausl affinchè mantenga gli impegni presi e fede alla loro recente dichiarazione che ’non vi è alcun taglio in atto presso l’Ospedale di Cento’. Siamo stanchi di subire tagli. Si abbandonino gli interessi politici di parte, i silenzi e le prese d’atto e si intervenga subito".

A intervenire è anche la Fials. "Per Cento la novità è l’attivazione progressiva di 11 letti in Lungodegenza Post Acuzie di cui 5 dedicati alla gestione perioperatoria dei pazienti provenienti da Ortopedia – scrive la segretaria Mirella Boschetti – Nessun accenno sulla riapertura dei 10 di Medicina e sul punto nascita è calato un silenzio tombale. Ma dopo gli infiniti rimescolamenti dei posti letto ospedalieri e contorcimenti dei vertici aziendali, per mascherare la reale consistenza dei tagli dei posti letto, riteniamo sia il momento di mettere le carte in tavola. Dicono che non ci sono tagli in atto e che attualmente la struttura ha a disposizione più posti letto rispetto al passato. Su quale passato però bisogna intendersi".