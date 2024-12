Ottobre: caso Bergamini e decessi sospetti

Ottobre inizia con una sentenza storica. Il primo del mese Isabella Internò, ex fidanzata del calciatore argentano Denis Bergamini, viene condannata per il delitto del giovane sportivo. Sedici anni di reclusione per omicidio. Ieri, la corte d’Assise ha depositato le motivazioni di un sentenza attesa dal 1989. Il giorno successivo, la corte d’Appello di Bologna emette la sentenza sul clan nigeriano dei Vikings: confermata l’associazione mafiosa, ma pene ridotte. A fine mese esplode il giallo delle morti sospette all’ospedale di Argenta. Un infermiere è indagato per omicidio volontario per il decesso di due anziani. Il 24 il tribunale condanna a 14 anni Sara Corcione, accusata di avere avvelenato la madre Sonia Diolaiti nella sua casa di via Ortigara.