Ottobre rosa, l’evento di Andos: "Uniti per la lotta al tumore al seno"

’La forza è donna’, l’evento collocato durante l’Ottobre Rosa, il mese dedicato alla prevenzione dei tumori al seno, consiste in una serata i cui ingredienti principali saranno aggregazione, socialità e beneficenza. L’appuntamento, patrocinato dall’assessorato alle politiche sociosanitarie del Comune e dalle Aziende sanitarie ferraresi, è in programma martedì 29 ottobre dalle 19.30 al Laboratorio aperto ex Teatro Verdi. L’iniziativa è stata presentata ieri in municipio, dove sono intervenuti l’assessore comunale alle Politiche Sociosanitarie Cristina Coletti, la presidente Andos Ferrara Marcella Marchi, Stefano Zobbi e Maria Chiara Cecchin dell’agenzia Dodicieventi organizzatrice dell’evento, Elisabetta Gallani dell’attività ’Benny dal 1988’, le modelle Chiara Bellettati e Federica Taranto. I fondi raccolti andranno a sostenere le attività realizzate dal comitato ferrarese dell’ Associazione nazionale donne operate al seno.

"L’obiettivo dell’amministrazione comunale – ha spiegato Coletti – è quello di continuare a sensibilizzare la comunità sul tema della prevenzione anche attraverso eventi di questo calibro, avvicinando i cittadini ai temi sociosanitari e portando benefici concreti all’associazione Andos e alle tante attività che svolge in questo ambito". Alle 21 inizierà la sfilata di moda, durante la quale sarà presentata la collezione autunno-inverno di ’Benny dal 1988’ e le nuove proposte del negozio ’L’Ottico’ di Occhiobello. Ad inframezzare i momenti in passerella ci saranno le esibizioni di ballo curate da Dna Dance Nation e Hip Hop School. La prevenzione sarà approfondita dagli interventi di Marcella Marchi, degli oncologi Alessio Schirone e Anna Moretti, di Silvia Poiata, estetista oncologica, e di Dario Mezzogori di Jam Ink Tattoo, che promuove il ritorno alla normalità dopo la malattia attraverso l’arte del tatuaggio. L’azienda Icon, in collaborazione con il salone Andrea & Fiore di via Borgo dei Leoni, contribuirà mostrando prodotti di una linea specifica dedicata alle donne che sono costrette a trattamenti terapeutici invasivi. ’La Bottega Fiorita’ e ’Roverati Giardini’ cureranno l’allestimento della location. I partner sono: Laboratorio Aperto – Ex Teatro Verdi, Suono e Immagine, dj Stefano Pariali by Cinesonoro, Generali Baluardi, Corazza Costruzioni Edili, Pasquali srl, Top Secret e Gruppo Ghedini Automobili.

Lauro Casoni