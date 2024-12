Outlet d’inverno, l’ultima giornata

Una carrellata d’arte con oggetti di design a Villa Spisani di piazza Pepoli, 225. Apre oggi, dalle 10 alle 16, a Stellata, per l’ultima giornata, il ‘Grande outlet d’autunno’. ‘Spisani designers’ è un marchio che ha saputo diffondersi, in questi cinquant’anni, raggiungendo ogni giorno tutto mondo. A Stellata ha da sempre radici. E’ specializzata nella realizzazione di oggetti di design in plexiglass. Da circa un anno, dopo che l’impresa aveva subito un incendio, è tornata a Stellata con il proprio showroom.