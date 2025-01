Palacinghiale, la gestione affidata all’Asd Futsal

Si è conclusa la procedura pubblica per l’affidamento della palestra “Palacinghiale” di Ponte Rodoni: a gestirla sino a dicembre 2026 sarà la Asd Futsal Ponte Rodoni, storica realtà di primo piano nel settore del calcio a 5. "In questo modo, grazie alla competenza di un’ottima associazione e con il supporto costante dell’Amministrazione, manteniamo vivo un importante centro di aggregazione e di sport, peraltro localizzato in una frazione – è il commento dell’assessore allo Sport, Ornella Bonati –. Ponte Rodoni, negli anni, si è ritagliata un ruolo di primo piano dal punto di vista della pratica sportiva e della socializzazione giovanile e vogliamo proseguire affinché questa buona pratica non venga mai interrotta".

Con l’affidamento in questione, il Comune provvederà a realizzare l’eventuale manutenzione straordinaria e a corrispondere al gestore un rimborso spese per il pagamento delle utenze fino a un massimo di 15.500 euro annui. L’Ente potrà inoltre disporre liberamente del Palacinghiale, previo accordo con l’associazione, al fine di garantire la massima fruibilità degli impianti a favore delle associazioni sportive territoriali, in particolare durante il periodo invernale. Per questo motivo, verrà anche erogato un rimborso spese per il servizio di pulizia delle strutture quantificato in 400 euro mensili.

La Asd Futsal Ponte Rodoni, oltre a intestarsi le utenze, a garantire il servizio di custodia, quelli di pulizia e di manutenzione ordinaria, e a svolgere altre pratiche burocratiche, dovrà garantire la realizzazione di progetti atti a favorire l’inclusione sociale, "con l’obiettivo di fornire la massima promozione e diffusione dello sport sul territorio a cittadini giovani e adulti – conclude Bonati".