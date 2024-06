"Palestra al termine, c’è soddisfazione"

XII MORELLI

"Siamo a XII Morelli, dove sta sorgendo una nuova palestra là dove prima c’erano le vecchie scuole della frazione, che erano diventate inagibili dal sisma del 2012 e senza alcuna progettualità sviluppata nel corso degli anni". A parlare è il sindaco di Cento, Edoardo Accorsi, dopo il sopralluogo al cantiere che si dipana tra via Dodici Morelli e via Paratore, nella frazione centese.

"Questo è un intervento che porta non solo una struttura nuova, moderna e bella – prosegue il primo cittadino – ma che ci permetterà di riqualificare uno spazio che negli ultimi anni era diventato fronte di preoccupazione per i residenti della frazione. Una rigenerazione che doterà la frazione anche di un nuovo giardino pubblico - una sorta di seconda piazza - e di parcheggi a servizio della struttura. Come vedete, i lavori strutturali sono praticamente conclusi: la palestra, che servirà principalmente la scuola primaria ora sprovvista, si compone di una campo da gioco, regolamentare per il volley fino alla prima e seconda divisione, e ovviamente di tutti i servizi necessari come spogliatoi, bagni per gli atleti e tecnici. Fuori dall’orario scolastico, questi spazi potranno ospitare anche altre attività sportive o aggregative del territorio".

Poi le considerazioni finali e la soddisfazione di un progetto che sta per concludersi.

"È bello, dopo le fasi di ideazione, di confronto con la cittadinanza e di progettazione, vedere questi progetti prendere concretamente forma – conclude Accorsi – Fuori dalla retorica che troppo spesso invade il dibattito pubblico, questi sono importanti investimenti per la nostra comunità. Sono e saranno una risorsa, così come rappresentano un patto sul futuro del nostro territorio".