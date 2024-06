Palio, trasferta a Torino. Il futuro della bandiera: "Buona fortuna ragazzi"

Questo fine settimana le bandiere di tutta Italia voleranno nel cielo di Venaria Reale (Torino). Tra queste c’è il futuro del mondo della bandiera, delle contrade del Palio di Ferrara. Numerosi musici e sbandieratori ferraresi parteciperanno ai XXV Giochi Giovanili delle Bandiera organizzati dal Borgo San Lazzaro di Asti in sinergia con la Federazione Italiana Sbandieratori Fisb. La competizione vedrà in gara trentasei gruppi, divisi in tre fascie di età: Giovanissimi, Esordienti ed Under 15. Il movimento del Palio di Ferrara annovera numerosi successi ottenuti nelle precedenti edizioni, alcune organizzate a Ferrara nella nostra mitica Piazza Municipale. Un grande in bocca al lupo da parte dell’assessore con delega al Palio del comune di Ferrara, Nicola Lodi e dal Presidente della Fondazione Palio Città di Ferrara, Nicola Borsetti, ai giovani atleti. Un ringraziamento particolare alle numerose famiglie che saranno presenti ai bordi dei campi di gara per incitare, sorelle e fratelli, figli e nipoti.