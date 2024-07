Parapiglia al parco Pareschi. Aggredisce e picchia un’agente. Bloccato con lo spray urticante

Un’agente di polizia locale è stata aggredita e malmenata durante un controllo antidroga al parco Pareschi. La poliziotta ha però reagito prontamente, utilizzando lo spray urticante e dando l’allarme ai colleghi che, nel giro di pochi istanti, si sono precipitati nel giardino bloccando e arrestando l’uomo. A dare man forte all’operatrice, nei momenti più concitati, è intervenuto un ragazzo straniero che era seduto su una panchina poco distante. Insieme all’agente ha immobilizzato l’aggressore fino all’arrivo dei rinforzi.

I fatti. Il pomeriggio ad alta tensione inizia poco dopo le 17. L’agente – in forza al nucleo cinofilo della polizia locale – è al Pareschi per un controllo con uno dei cani antidroga dell’unità. L’agente nota un soggetto straniero che si sta lavando in una fontana e lo riprende. L’uomo, in tutta risposta, reagisce e inizia a prenderla a calci. L’operatrice non perde la calma e cerca di gestire la difficile situazione. Dirama l’allarme e si difende utilizzando lo spray urticante. Ma quello sarà solo l’inizio del parapiglia. L’aggressore inizia ad agitarsi e a correre. Poi piomba di nuovo addosso alla donna. "Le è salito sopra e ha iniziato a prenderla a pugni – raccontano alcune ragazze che hanno assistito pietrificate a tutta la scena –. Poi è arrivato un ragazzo che l’ha aiutata, bloccando l’aggressore". Si tratta di un giovane straniero che, vista la situazione, non ci ha pensato due volte ed è corso a dare man forte all’agente in attesa dei rinforzi. Sul posto si precipitano le pattuglie della polizia locale, insieme alla polizia di Stato, ai carabinieri e a un’ambulanza. L’uomo viene rapidamente circondato e riportato alla calma. Il suo pomeriggio si conclude nelle camere di sicurezza della caserma di via Tassoni, in stato di arresto. La poliziotta è stata invece accompagnata al pronto soccorso per farsi medicare. Lievemente feriti nel parapiglia anche altri due poliziotti. "Solidarietà all’agente – è il commento dell’assessore alla Sicurezza Nicola Lodi –. La preparazione ha funzionato. Convocheremo in Comune il ragazzo che ha aiutato per ringraziarlo".