Parco del Delta , in bici alla scoperta della natura

COMACCHIO

Nell’ambito del progetto di promo-commercializzazione turistica "Vacanze, Natura e Cultura 2024", recentemente tour operator esteri sono stati a Comacchio per conoscere la città lagunare il territorio. Si tratta del "Fam trip", vero e proprio viaggio di familiarizzazione, che dal 6 al 9 settembre ha interessato i territori di Comacchio e Ferrara. Il programma, rivolto a tour operator di Polonia, Repubblica Ceca, Germania e Paesi Bassi, ha coniugato visite guidate nel centro storico, esperienze all’aria aperta e alcune tappe in siti d’eccellenza del nostro territorio come il Museo Delta Antico, la Casa Museo Remo Brindisi, la Manifattura dei Marinati. "Tra le proposte rivolte ai tour operator coinvolti – si legge nella nota pubblicata sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Comacchio - ci sono percorsi in bici, percorsi dedicati alle famiglie, itinerari culturali, outdoor, avventura e sport, percorsi di gruppo e da proporre individualmente. Fam Trip è una bella opportunità, un itinerario di promozione per far conoscere e apprezzare anche all’estero le meraviglie del nostro territorio e proporre Comacchio e i suoi Lidi come destinazione di viaggio". Un’iniziativa, dunque, che punta a promuovere sui mercati esteri ciò che Comacchio e il suo territorio.