Pareschi day al Ridotto. Famiglia di liutai in note. Al violino c’è la nipote

Sarà una domenica speciale. Oggi, alle 10.30, Ferrara Musica al Ridotto propone un concerto che è anzitutto un pezzo di storia della liuteria ferrarese. La vera protagonista del matinée sarà la famiglia Pareschi, la cui storia è stata ricostruita grazie al paziente lavoro di ricerca del giovane liutaio casalasco Matteo Marsili insieme ad Antonella Pareschi. E’ dal 2016 che l’autore ha iniziato a raccogliere documenti e testimonianze su Gabriele Pareschi, nato a Ferrara nel 1924 e figlio del più celebre liutaio Gaetano (1900-1987). Le ricerche sono finalmente confluite nella pubblicazione ’Pareschi. Storia di una famiglia ferrarese nella liuteria del ‘900’ che oggi sarà presentata dall’autore per la prima volta al pubblico. A seguire andrà in scena un concerto molto particolare, perché vede coinvolta Antonella Pareschi, nipote di Gaetano, che per la prima volta suonerà a Ferrara, città di nascita del padre violinista Giancarlo. Prima di trasferirsi in Brasile nel 1953 e diventare primo violino del Teatro Municipale di Rio de Janeiro, Giancarlo Pareschi aveva studiato al nostro Conservatorio, allora Liceo Musicale Frescobaldi come anche il fratello Gabriele Pareschi eccellente pianista e liutaio. E dal Frescobaldi proviene anche il secondo protagonista. Laureato in architettura, Matteo Forlani è tra i giovani allievi più talentuosi che abbiano compiuto a Ferrara i propri studi pianistici (con il compianto Luigi Di Ilio) e di composizione con Berardo Mariani. Antonella Pareschi – figlia d’arte fino al punto da essere divenuta lei stessa primo violino al Teatro Municipale di Rio de Janeiro – e Matteo Forlani eseguiranno tra gli altri pagine di grande popolarità come la Sonata op. 5 n. 12 di Arcangelo Corelli (’La follia’) e il celebre Liebesleid di Fritz Kreisler.

