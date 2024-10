Parte oggi il ’Treno delle storie’. Saltimbanchi e attori in carrozza

A Fiscaglia torna oggi, alle 14.45, ’Il treno delle storie’, nato per raccontare il territorio attraverso le linee ferroviarie. Dalla stazione di Ferrara partirà un treno speciale: saltimbanchi, musici, individui eccezionali e narratori accompagneranno i passeggeri in un viaggio lungo la pianura ferrarese, alla scoperta delle storie del territorio e delle sue ferrovie, ma anche di straordinari artisti provenienti da tutta Italia. "Da alcuni anni – racconta Sara Draghi di Officina Teatrale Actuar – ci occupiamo di recupero della memoria storica e popolare orale, andando a intervistare portatori di memoria sul territorio regionale. Questo intervento, supportato anche dalla Regione Emilia Romagna, ha per noi una certa urgenza, specie in quei territori dove il patrimonio immateriale, inesauribile fonte di conoscenza e civiltà, si sta perdendo". L’evento nasce da un’idea di Officina Teatrale Actuar, che, insieme al Comune di Fiscaglia, hanno trovato una forma originale per promuovere la cultura nelle periferie, sensibilizzare al tema della cittadinanza attiva e responsabile e favorire lo sviluppo del turismo lento, della mobilità sostenibile e degli stili di vita a basso impatto ambientale.

"Obiettivo del progetto è di raggiungere i luoghi più periferici e portare l’arte dove non ci si aspetta di trovarla. I cittadini del territorio di Fiscaglia sono coinvolti attivamente nel progetto, siamo una vera squadra", spiegano gli organizzatori. L’amministrazione, i portatori di memoria e le scuole del territorio hanno collaborato all’organizzazione dell’evento e alla raccolta di storie di guerra, di amore, di lavoro, ma anche aneddoti curiosi accaduti nei territori lungo la linea ferroviaria Ferrara-Fiscaglia. Queste storie, lavorate dalla compagnia e dagli studenti della scuola media di Migliaro, saranno narrate nel corso del viaggio e alla stazione di arrivo. Così Fabio Tosi, sindaco di Fiscaglia: "È’ un progetto che abbiamo accolto con entusiasmo nella prima edizione perché originale, identitario e soprattutto ha consentito alla nostra comunità di immergersi in quello spazio popolare e temporale tra passato e futuro che rende il tutto molto suggestivo". Tanti gli artisti invitati: oltre agli attori e attrici di Officina Teatrale Actuar, i passeggeri troveranno alla stazione di Migliaro e poi in piazza XXV aprile la storica compagnia reggiana Gli Spavaldi, il cantastorie Felice Pantone con i suoi strumenti bizzarri e il Circo Pacco, con numeri acrobatici, di clown e di magia.