Passeggiata digestiva al Giardino del gigante

CENTO

E’ una settimana ricca di appuntamenti, per tutti i gusti e tutte le età da appuntarsi sul calendario e poi vivere a pieno. Si parte domani alle 20.30 per la ‘Passeggiata digestiva per la campagna centese’, organizzata dalla polisportiva Centese con Franco Grandi a fare da nostrano Virgilio e accompagnare il gruppo ricordando vecchi aneddoti e il passato di Cento. Il ritrovo è al Giardino del Gigante. Si prosegue venerdì alle 21 all’oratorio di San Biagio con la Festa di San Michele che proseguirà fino al 6 ottobre. In questa serata vi sarà l’incontro con il professore Luca Diotallevi dal titolo "La Messa è sbiadita. la partecipazione ai riti religiosi in Italia’.

Sabato alle 21 nell’area esterna della sede dell’Avis ci sarà invece la Festa sociale con la premiazione dei donatori, gnocchini fritti e intrattenimento mentre, sempre alle 211, all’oratorio di San Biagio ci sarà il grande concerto dei Disco Club Paradiso, talenti che partiti da queste zone, hanno conquistato il pubblico, riscuotendo un grande successo a XFactor: Leonardo Bergonzoni di San Giovanni in Persiceto, Simone Murineddu di Crevalcore e il centese Giacomo Semenzato al sax. Domenica, invece, dalle 10 alle 18 open day di tiro con l’arco allo Spallone, in San Biagio alle continua la festa di San Michele ricordando anche Fratel Lucio Cariani.