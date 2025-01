Passeggiata ecologica di Plastic Free: "Così raccogliamo i rifiuti lasciati a terra"

Il nuovo anno parte all’insegna dell’impegno per l’ambiente grazie a Plastic Free, che organizza una nuova passeggiata ecologica a Copparo. L’appuntamento è per sabato alle 15, in via Vezio Bertoni (zona artigianale). Da lì si partirà per prendersi cura del paese raccogliendo nelle vicine aree verdi e marciapiedi i piccoli rifiuti buttati "distrattamente" a terra. Al punto d’incontro saranno disponibili le tshirt blu di Plastic Free e i sacchi per la raccolta. È bene munirsi di guanti tipo giardinaggio/lavoro e, se la si possiede, una pinza da raccolta. L’esperienza, organizzata con il patrocinio del Comune di Copparo e in collaborazione con Clara, è adatta a tutti, adulti e bambini.