Patto Comune-società agricola: via Frattina riapre

Firmato l’accordo tra il Comune di Vigarano Mainarda e la Società Agricola Ca’ Bianchina per la riapertura di via Frattina, il sindaco Bergamini: "Un ottimo risultato per Vigarano, frutto di un grande lavoro e collaborazione fra le parti".

"Ieri mattina – spiega Il sindaco Davide Bergamini – presso la sede comunale, è stato ufficialmente firmato l’accordo tra il Comune di Vigarano Mainarda e la società agricola Ca’ Bianchina, rappresentata dal legale Franco Ferrario, che ringrazio per la disponibilità e la collaborazione nel raggiungimento di questo importante risultato che prevede che i lavori siano eseguiti interamente a carico della società". L’accordo consentirà di riaprire via Frattina entro il corso dell’estate, con i lavori che prenderanno il via in primavera, non appena le condizioni meteo lo permetteranno. "Si tratta di un intervento fondamentale per il nostro territorio – precisa il parlamentare – la strada, ferma da anni in una situazione di degrado, sarà oggetto di un’importante opera di messa in sicurezza e ripristino su tutta la sua lunghezza, garantendo finalmente una viabilità adeguata e sicura per tutti".

Il percorso per arrivare alla firma è stato lungo e complesso, con numerose verifiche tecniche e documentali necessarie per giungere a un’intesa che tutelasse il territorio e permettesse di sanare una questione rimasta irrisolta per troppo tempo. "Adesso – aggiunge il primo cittadino – possiamo dire con soddisfazione che questo traguardo è stato raggiunto". Durante l’incontro, l’Amminsitratore di Ca’ Bianchina ha illustrato le proprie attività e i progetti futuri. La società, che ha recentemente rilevato la centrale presente sul territorio, è impegnata nello sviluppo di nuove tecnologie per un’agricoltura moderna e sostenibile, un tema molto attuale e di grande interesse per la nostra agricoltura.

"Ringrazio nuovamente – le parole di Bergamini – il legale rappresentante Franco Ferrario, Francesco Di Gennaro che ha dato continuità alla trattativa iniziata con la precedente gestione e tutti coloro che hanno contribuito alla conclusione positiva di questo percorso. Il nostro impegno per migliorare Vigarano Mainarda prosegue, con la determinazione di risolvere criticità storiche e guardare con fiducia al futuro".