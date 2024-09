Paura in via Borgo Punta. Travolto mentre attraversa. Anziano in gravi condizioni

Forse una distrazione, o forse la visuale abbagliata per un attimo da un raggio di sole. Sono ancora da chiarire le cause all’origine dell’incidente che, ieri mattina, ha visto coinvolto il conducente di un pick-up Ford e un anziano pedone. Ad avere la peggio, ovviamente, è stato quest’ultimo. Travolto dal veicolo, l’anziano è stato trasportato all’ospedale di Cona dove si trova ricoverato in gravi condizioni. Sulla dinamica dell’incidente sono al lavoro gli agenti della polizia locale, incaricati dei rilievi.

Il tutto è accaduto intorno alle 11.30 di ieri in via Borgo Punta. L’anziano – un ferrarese di 81 anni – si trovava all’altezza di un attraversamento pedonale. Nel frattempo, sulla stessa strada arrivava il pick-up condotto da un uomo di 46 anni. Il pensionato ha iniziato ad attraversare la strada quando il mezzo lo ha centrato. L’urto è stato violento e il malcapitato è stato sbalzato sull’asfalto. Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto, oltre agli agenti della polizia locale, sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza e auto medica. Le condizioni dell’anziano sono subito apparse piuttosto serie e il personale medico si è tempestivamente occupato delle prime medicazioni. Poco dopo, l’81enne è stato caricato in ambulanza, trasportato all’ospedale di Cona e ricoverato in prognosi riservata.

f. m.