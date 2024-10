Pd, focus occupazione: "Lavoro, il documento"

Aree interne, demografia e – soprattutto – un focus specifico sul tema dell’occupazione. Il Pd ferrarese sta partecipando attivamente alla stesura del programma del candidato presidente della Regione, Michele de Pascale e, proprio ieri mattina, l’assemblea provinciale ha approvato un documento per chiedere in particolare ai vertici aziendali di Berco e Rexnord di riconsiderare le loro decisioni che hanno portato all’annuncio di centinaia di licenziamenti. Durante il confronto, a cui ha partecipato anche l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Vincenzo Colla, è emersa chiaramente la disponibilità – da parte delle articolazioni territoriali del partito – ad appoggiare le lotte sindacali organizzate sul territorio provinciale ferrarese. In particolare, si legge in un passaggio del documento, i dem esortano "la Provincia, la Regione Emilia-Romagna e il Governo ad attivare tutti gli strumenti di pressione e i tavoli negoziali necessari a trovare una soluzione positiva delle vertenze sindacali in atto, scongiurando l’ulteriore impoverimento del tessuto industriale locale".

L’invito è esteso ai gruppi parlamentari del Pd affinché si facciano "portavoce delle legittime rivendicazioni dei lavoratori ferraresi verso il Governo nazionale, chiedendo che questo si attivi per evitare la desertificazione industriale della nostra provincia e, più in generale, promuovere politiche di lungo periodo che abbiano come primo obiettivo il rilancio della produzione industriale e manifatturiera nel nostro Paese, sfruttando le opportunità offerte dalla transizione ecologica".

L’assemblea è poi proseguita con la presentazione del lavoro programmatico che ha visto la presentazione dei quattro gruppi di lavoro ’Sviluppo e buon lavoro’, ’Demografia e aree interne’, ’Fragilità territoriali e ambientali’ e ’Risorse e talenti’. Un lavoro che complessivamente è durato oltre sei mesi di confronto tra esposti, con gli stakeholder e tra gli iscritti. "Un percorso partecipato che ha evidenziato proposte concrete per il rilancio del nostro territorio – afferma il segretario provinciale dem, Nicola Minarelli –. Ci tengo a ringraziare tutti coloro che hanno partecipato, chi ha coordinato i lavori, chi ha affrontato con determinazione questo percorso per costruire una visione diversa della nostra provincia, un’alternativa di governo alla destra ma soprattutto che valorizzi i nostri territori nel suo complesso".

f. d. b.