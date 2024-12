"Pensioni, per i giovani prospettive non buone. Ma qualcosa si fa"

Caro Carlino, leggo che fra i provvedimenti presi dall’attuale Governo ci sarà la categoria dei lavoratori “interamente contributivi” con la possibilità di accedere al pensionamento anticipato a 64 anni usufruendo della previdenza integrativa. Personalmente sono felice di questa iniziativa avendo iniziato da anni, con mia figlia ancora giovanissima, a versare contributi integrativi di cui lei in futuro potrà usufruire appieno. Certo i tempi per i nostri giovani sono duri con la prospettiva di dover lavorare fino ai 70 anni salvo appesantimenti ulteriori, visto l’invecchiamento della popolazione e i tanti interrogativi sul loro potere di acquisto reale nel momento della pensione. Per questo plaudo a questa iniziativa e spezzo una lancia a favore di questo Governo che qualcosa di buono fa per chi lavora onestamente. Saverio Mosca

* * *

IL DEBITO PUBBLICO NON CONSENTE SPESE Caro Carlino, rimango allibito dalle continue critiche delle opposizioni al governo. Capisco che le stesse debbano mettere in cattiva luce gli avversari politici, ma non capisco quando fanno proposte irrealizzabili seppur condivisibilissime dal punto di vista teorico. Ora, da parte della Schlein, viene proposto l’aumento degli stipendi, più fondi per la scuola e la sanità, l’aumento delle pensioni, investimenti per l’ambiente e chi più ne ha più ne metta. Con un debito pubblico che sfiora i 3.000 miliardi e con una situazione internazionale esplosiva, sfido qualsiasi governo ad attuare le suddette proposte senza mettere a rischio la stabilità del nostro Paese. Grazie, Un cittadino

* * *

VIA MARCONI, LAVORI LENTI MA PROCEDONO BENE Caro Carlino, i lavori stradali di via Marconi vanno a rilento; data la mia scarsa competenza edilizia, mi sembra pero’ che tutto proceda nel verso giusto. E’ vero che adesso il traffico viario, soprattutto nelle ore di punta, è abbastanza intenso; ma, convinto sono che a lavori terminati, la cosa si normalizzerà. Le problematiche lavorative, potrebbero essere insorte appena inizio lavori: basti pensare che sono diversi lustri che non mettono mano su questa strada. Allora è quasi scontato un allungamento dei tempi di esecuzione. Personalmente ringrazio tutti gli operatori di questi lavori, dove è stato impiegato ingegno e tanta volontà. Un ringraziamento all’assessore competente: Bravo/a. Giacomo Giorgi