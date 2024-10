"Per un pugno di....mozziconi". Sabato la giornata della raccolta

Argenta, Portomaggiore e Ostellato ancora insieme per l’ambiente e per la comunità all’insegna di "Per un pugno di mozziconi. Sabato 12 ottobre i Comuni dell’Unione Valli e Delizie, Soelia e Clara organizzano una giornata di sensibilizzazione ambientale e di raccolta mozziconi nell’ambito delle giornate di ’Puliamo Il Mondo Legambiente’. Si vuole sensibilizzare i cittadini a non buttare i mozziconi per terra e a lasciare pulito l’ambiente. Un mozzicone di sigaretta con il filtro impiega tra i 5 e i 10 anni per biodegradarsi, un lasso di tempo davvero lungo durante il quale fa in tempo ad inquinare e danneggiare l’ambiente, finendo spesso nella pancia di qualche animale. L’appuntamento è alle 9 per cittadini e volontari in contemporanea nelle piazze dei tre Comuni: ad Argenta in piazza Marconi, a Portomaggiore in piazza Umberto I e a Ostellato presso le Vallette si potranno portare i mozziconi raccolti dai cittadini in autonomia, da consegnare entro venerdì. In gruppi, dotati di sacchi e guanti, i partecipanti scandaglieranno le vie principali e i punti "sensibili" dei tre centri cittadini a caccia di mozziconi. Saranno poi portati ad Argenta (entro le 11,30) dove verranno pesati insieme a quelli già raccolti nel Comune di Argenta durante l’arco dell’anno. Simbolicamente ci sarà la conversione di quanto raccolto in prodotti alimentari, frutta e verdura che verranno distribuiti all’ Emporio Solidale Argenta, alla Casa famiglia Don Minzoni e alla Caritas di Argenta e di Portomaggiore.