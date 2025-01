Perseguita l’ex compagna per mesi. Scatta il braccialetto elettronico

Maltrattava da mesi la compagna, allontanato con divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico.

L’altra sera i carabinieri della Stazione di Lido degli Estensi hanno dato esecuzione ad una misura cautelare emessa dall’Ufficio del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ferrara. Il provvedimento, che prevede l’applicazione del braccialetto elettronico e il divieto di avvicinamento all’abitazione della vittima, è stato disposto nei confronti di un uomo, 43 anni, residente nella zona. E’ accusato di maltrattamenti fisici e psicologici nei confronti della sua ex compagna. Le indagini, che sono state avviate a seguito della denuncia della vittima, hanno fatto emergere una serie di episodi di violenza domestica che si sarebbero verificati nei mesi scorsi.

La donna, 42 anni e residente nella stessa località, aveva segnalato comportamenti persecutori e minacce da parte del compagno, trovando poi il coraggio di rivolgersi ai carabinieri. Il provvedimento cautelare rappresenta un’importante misura a tutela della donna, mentre le indagini proseguono in questi giorni per accertare ulteriori responsabilità. I carabinieri ribadiscono l’importanza di denunciare episodi di violenza domestica e offrono il loro pieno supporto a chiunque si trovi in situazioni di pericolo.