Pesca e solidarietà, donati 4.500 euro contro la fibrosi cistica

In un connubio fra passione sportiva e solidarietà, ma anche attenzione allo stato dei corsi d’acqua del nostro territorio, si svolgerà il 15-16-17 novembre il secondo "Enduro Benefico" organizzato da Eurocarp Club assieme al motto "siamo tutti guardie di una passione". La manifestazione si svolgerà lungo il canale circondariale di Ostellato in un tratto di sei km e con ben 60 postazioni di pesca. "L’iniziativa è tesa a valorizzare un territorio unico e il lavoro e le attività di tanti volontari che non lo hanno abbandonato – spiega Cristian Forlani presidente di Eurocarp Club – ma anzi lo hanno sempre difeso. Sia collaborando da tempo con le forze di Polizia contro i bracconieri che rubano pesce, sia che recuperando fauna ittica nei corsi d’acqua in secca per poi liberarla nei canali più profondi". La generosità di questi giovani pescatori è già stata dimostrata nella precedente edizione, quando al termine della tre giorni sia con le iscrizioni che con la lotteria furono raccolti 4.500 euro donati per la ricerca contro la fibrosi cistica.

c. c.