Pet therapy, ’A passo lento’ grazie all’aiuto di asini e cavalli

Il contatto tra asini, cavalli e persone per migliorare le proprie capacità relazionali e cognitive. È questo il nobile obiettivo del progetto ‘AAA a passo lento’ ideato dall’Associazione sportiva dilettantistica ‘Ali del Vento’, in collaborazione con la Fondazione Imoletta e la Fattoria sociale Villa Imoletta, realizzato grazie alle risorse messe a disposizione dal bando regionale sulla pet therapy. Un’opportunità promossa dalla consigliera regionale del M5S Silvia Piccinini, stanziando per la prima volta dalla Regione 300mila euro che andranno a supportare i progetti sul territorio ferrarese. Gli interventi assistiti con animali si rivolgono a persone disabili affette da problemi di natura cognitiva e relazionale e si svolgono al di fuori del loro contesto residenziale. Il progetto è stato presentato ieri a Cona, nella sede dell’associazione ‘Ali del Vento’, dove si è tenuta anche una dimostrazione di pet therapy con l’ausilio di un cavallo. Nel corso di ogni giornata un gruppo formato da 6-8 utenti, incontra asini e cavalli allo scopo di dare vita a iniziative che possano aumentare competenze e capacità. "La guida ad una corretta interazione con gli animali – spiega Eleonora Gamba, presidente di Ali del Vento – può portare ad innumerevoli benefici, anche in termini di prevenzione di interazioni o comportamenti scorretti e potenzialmente pericolosi".

A beneficiare di questi interventi sono anche gli alunni delle scuole primarie del territorio, che dopo aver visitato il maneggio di Ali del Vento e alla Fattoria di Villa Imoletta, parteciperanno a laboratori. "Questo progetto dimostra l’assoluta importanza della pet therapy, fondamentale per la cura e l’assistenza delle persone più fragili – spiega Silvia Piccinini – Si tratta di un’attività davvero molto importante che speriamo possa servire da stimolo per la diffusione degli interventi assistiti con animali sul territorio".

