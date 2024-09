Petrolchimico, novità per i lavoratori. In arrivo buoni pasto e navetta

Questa volta, dal Petrolchimico, arrivano buone notizie. E, a portarle, sono i segretari della federazione trasporti e logistica di Cgil, Cisl e Uil. A più riprese avevamo scritto dell’accordo migliorativo ottenuto dai rappresentanti dei lavoratori per gli addetti di Idealservice al Petrolchimico (in Versalis). Ebbene, queste condizioni migliorative – che comprendono il riconoscimento del tempo di vestizione, la fornitura delle divise con servizio lava-nolo, il buono pasto e la navetta per raggiungere lo stabilimento – saranno estense ad altri diciotto lavoratori. Ma l’obiettivo che si prefiggono Luca Greco (Cgil), Massimiliano Vicentini (Cisl) e Sara Minelli (Uil) è più ambizioso. "Entro il 2025, vorremmo che tutti i lavoratori della logistica all’interno del Polo Chimico avessero queste condizioni contrattuali". Intanto restiamo al presente. Come spiegano i confederali, l’estensione contrattuale a questi diciotto addetti è il risultato di un’operazione che riguarda principalmente Ageste. Un’altra azienda della logistica impegnata nel sito di piazzale Donegani. "L’azienda – spiegano – ha deciso di uscire dall’associazione temporanea d’impresa con Idealservice. In virtù di questa operazione, però, i diciotto addetti saranno assorbiti dalla coop e, dunque, anche a questi lavoratori verranno applicate le condizioni frutto dell’accordo firmato in estate". Il tutto diventerà effettivo a partire dal primo di ottobre. Ci siamo. Come accennato in premessa, Cgil, Cisl e Uil sono al lavoro affinché siano sempre di più i lavoratori del comparto, all’interno del Petrolchimico, a beneficiare del nuovo contratto. E il discrimine è che venga riconosciuto il rischio chimico, che ha come conseguenza una serie di condizioni tra cui, appunto, il riconoscimento del tempo di vestizione per gli addetti. Gli altri player sono essenzialmente Cfp e Schmidt Italia. Complessivamente, se i sindacati riuscissero nell’impresa di uniformare tutti gli addetti, sarebbero coinvolte oltre 200 unità. Lavoratori "essenziali per il buon funzionamento dell’intero sito produttivo", rimarcano Greco, Vicentini e Minelli. Evidentemente per le imprese coinvolte "si tratterebbe di un costo in più per il quale va trovata una copertura finanziaria". Basti pensare che, se erogati per tutte le giornate lavorative, i buoni pasto corrispondono a qualcosa come 176 euro al mese in più in busta paga. Le interlocuzioni tra confederali e Ageste, comunque, non si concludono i 18 dipendenti assorbiti da Idealservice. Si aprirà a breve infatti un’interlocuzione per gli addetti della coop che lavorano in LyondellBasell. L’ultima buona notizia è che Versalis ha prorogato di 6 mesi i termini per l’aggiudicazione del nuovo appalto. Se sarà Idealservice, si tratterà di una continuità. Se sarà un nuovo soggetto, dovrà mantenere i livelli occupazionali e le nuove condizioni contrattuali maturate.