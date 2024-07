Piazza Cortevecchia, arrivano le panchine

Circa quaranta posti a sedere, all’ombra dei platani di piazza Cortevecchia. Ieri pomeriggio – oggi sarà completata del tutto – è iniziata l’installazione delle panchine in piazza Cortevecchia. Uno spazio che, passo dopo passo, sta sempre di più cambiando volto. L’ultimo, vero, tassello che manca è legato al montaggio della fontanella pubblica che sarà collocata accanto all’edicola. Insomma, ci siamo davvero. Ed è particolarmente soddisfatto di questo risultato il vicesindaco e assessore all’Ambiente, Alessandro Balboni. "Con il montaggio delle quattro panchine attorno agli atolli – così l’amministratore – stiamo pressoché completando i lavori di una piazza a cui abbiamo restituito identità. E, tra l’altro, anche il modo in cui sono state concepite, favorirà la socialità". Oltre a inibire l’utilizzo degli atolli agli skateboarder che, in queste settimane, li hanno per lo più adoperati come rampe. Al centro di tante polemiche, la piazza è una medaglia al petto per il numero due della giunta. "Abbiamo vinto un bando ministeriale da oltre 850 mila euro – dice – perché abbiamo presentato un bando particolarmente innovativo. Ma, la cosa più significativa, è che questo piano è stato selezionato da oltre tremila cittadini che hanno partecipato a un virtuoso progetto partecipato". Non sono mancate, come si diceva, le polemiche sull’effettiva capacità di drenaggio e raccolta dell’acqua piovana della piazza. "Attaccarci sul progetto di piazza Cortevecchia è stato un autogol politico della sinistra – rivendica Balboni – . La capacità di raccolta dell’acqua è garantita dal tipo di materiale con cui è stata realizzata e, soprattutto, dalle strutture sotterranee grazie alle quali viene garantita l’acqua ai venti platani".

f. d. b.