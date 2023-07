Piazza intitolata a Giancarlo Pirani a Mirabello: "Così ricordiamo il suo impegno"

Con una bella serata, ricchissima di pubblico, a Mirabello è stata di recente intitolata a Giancarlo Pirani quella che finora era conosciuta solo come ‘I maggio’ prendendo ora il nome di questa persona che è stata molto importante per la comunità mirabellese e per la storia della Filodrammatica locale che è arrivata a spegnere le 61 candeline. Rimettendo in scena l’opera ‘Alla bersagliera’, molto cara a Pirani, si sono ritrovate anche le autorità locali per questo particolare momento che fisserà nella memoria l’impegno che Pirani ha dedicato con la sua opera di volontariato. "Una serata speciale nata da un’idea di alcuni consiglieri mirabellesi di maggioranza per ricordare Giancarlo Pirani in modo particolare – ha detto il sindaco Roberto Lodi - Una persona che è stata importantissima".