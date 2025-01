Pnrr bando ’Cybersecurity’. Il Comune ottiene i fondi. Savini: "Si deve migliorare"

Cybersecurity: il comune di Ferrara ha ottenuto oltre un milione di euro di fondi Pnrr da investire in formazione, sviluppo e acquisizione di nuove tecnologie, oltre che nel miglioramento dell’organizzazione per difendersi dalle minacce informatiche. Confermato il finanziamento di 1.181.048,25 euro dall’Agenzia nazionale per la cybersicurezza, nell’ambito del bando Pnrr 1.5 ’Cybersecurity’, come annunciato lo scorso settembre.

"Si tratta di finanziamenti significativi, di assoluta importanza, che abbiamo ottenuto e che reinvestiremo su Ferrara per migliorare e potenziare il sistema digitale del Comune - ha dichiarato l’assessore con delega al Pnrr ’digitalizzazione e smart city’ Francesca Savini -. Oggi nessuna realtà pubblica è immune da attacchi informatici. Centrale, in questi casi, è la formazione del personale e la volontà di investire in nuove tecnologie e sistemi avanzati di tutela"

Completate le procedure amministrative e contabili previste dai progetti Pnrr, stanno ora prendendo il via gli affidamenti, in gran parte gestiti tramite convenzioni e accordi quadro con centrali di acquisto nazionali e regionali. L’ingente somma ottenuta sarà utilizzata per migliorare la postura di sicurezza del Comune, ovvero l’insieme di meccanismi, politiche e operazioni volti a prevenire, rispondere e difendersi dalle minacce informatiche. Altri fondi saranno destinati alla formazione del personale e all’introduzione di tecnologie innovative. Verrà analizzata la situazione attuale del comune di Ferrara, la cui struttura di sicurezza aziendale sarà aggiornata attraverso una valutazione dei rischi che prevede test sul sistema, che individuino eventuali punti vulnerabili, al termine dei quali si avrà la definizione di un piano di potenziamento dei sistemi di protezione. La formazione dei dipendenti sulla cybersicurezza si concentrerà sull’aumento della consapevolezza, dato che nella sicurezza informatica, spesso, il fattore umano rappresenta l’anello più debole. Sono previste sessioni di formazione avanzata per il personale tecnico e corsi specifici per dirigenti e amministratori. Verranno acquistati nuovi software e sistemi di protezione ad alte prestazioni in sostituzione di quelli esistenti. Tutti i nuovi progetti legati al Pnrr dovranno essere completati entro dicembre 2025.