Poche precipitazioni. É l’incubo siccità

Se dal punto di vista idrico qualche notizia confortante arriva da Basilicata e Sicilia, su gran parte della Penisola la carenza di piogge a novembre (mese fondamentale per la ricarica degli acquiferi) riaccende le preoccupazioni per un ritorno della siccità in quelle zone dell’Italia settentrionale, che quest’anno hanno beneficiato di precipitazioni abbondanti, spesso sotto forma di dannosi nubifragi. A segnalarlo è il report settimanale dell’osservatorio Anbi sulle risorse idriche. A novembre, in Italia, circa il 43% dei territori è stato sottoposto a condizioni di siccità severo-estrema, coinvolgendo oltre il 63% della popolazione.