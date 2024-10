Polisportiva Capitello e volontariato: guida Simone Bonazza

Passaggio di consegne alla polisportiva Capitello di Codigoro, che si trasforma quasi in un simbolico "gemellaggio" con la frazione di Pontelangorino, nell’associazione che annovera 60 soci e tantissimi volontari e sportivi che giocano a calcio nelle 3 squadre che partecipano ai campionati per amatori. Lascia il presidentissimo uscente, in carica da trentacinque anni, Daniele Tartarini e gli subentra, eletto all’unanimità dal consiglio, Simone Bonazza, 58 anni un’attività avviata di imbianchino e cartongesso. Dal 2005 é entrato nella Polisportiva come ala destra nella squadra amatori Over 35 mentre adesso ha lasciato il campo per la panchina, diventando allenatore della squadra Over 35. Ma Simone, oltre alla passione per il calcio, ha quella del mettersi al servizio degli altri come infaticabile factotum nel preparare i giochi, prima e durante, sia il Palio Junior che in quello Senior assieme a tanti altri volontari della Polisportiva per poi vestire anche gli abiti del cameriere durante la Sagra della Zucca che si svolge a Pontelangorino all’interno del frequentissimo stand dove si sfornano ghiotti e apprezzatissimi piatti a base di zucca. Daniele Tartarini è stato la Polisportiva, per la sua umanità, disponibilità verso il prossimo e nella gestione degli stand gastronomici sia al Capitello che a Pontelangorino, non disdegnando spesso, come Polisportiva, di donare alle scuole strumenti didattici per migliorare i metodi di apprendimento degli alunni. Simone con modestia afferma: "Sarà difficile essere bravi e capaci come lo è stato Daniele per tutti noi, però farò il possibile per cercare di imitarlo nel migliore dei modi, sapendo che resterà ancora con noi e potrò sempre contare sui suoi ottimi consigli".

c. c.