Polizia locale, il Sulpl denuncia:: "Organico scarso, sede inadeguata"

COMACCHIO

Un organico esiguo e una sede inadeguata. Sono queste le problematiche che, come riferito dal Sulpl, si trova ad affrontare la polizia locale di Comacchio. E il sindacato, se non arriveranno risposte concrete in breve tempo, è pronto a valutare "ogni azione sindacale ritenuta opportuna con relativa apertura dello stato di agitazione". Il segretario regionale del Sulpl Emilia-Romagna Luca Falcitano, in una nota, afferma che da mesi "l’amministrazione sta ricevendo note e solleciti dai sindacati con segnalazioni su quanto sta avvenendo, ma ad oggi non vi sono state soluzioni concrete. La sede del Comando è diventata un problema evidente per l’inadeguatezza dei locali per un Corpo di Polizia, con evidenti ripercussioni sulla sicurezza degli operatori in divisa. Solo per citazione, gli spogliatoi degli agenti sono talmente piccoli e fattiscenti che mancano persino spazi e appoggi per cambiarsi le scarpe o semplicemente indossare la divisa". Altra criticità sollevata dal Sulpl è la mancanza di agenti "e, nonostante le solite ed evidenti problematiche che da anni i sindacati denunciano, si fa veramente fatica a garantire i servizi fondamentali. Ad oggi la carenza di personale in divisa rende estrememente difficile se non quasi impossibile garantire la sicurezza sul territorio e sulla costa. Gli agenti per garantire alcuni servizi sono persino costretti ad uscire in solitaria: cosa che a più riprese, e anche a livello nazionale, è stata per ovvie ragioni costantamente contesta dal Sulpl. Il fatto che stoicamente, per attaccamento alla divisa, senso del dovere, e professionalità, i pochi agenti rimasti in servizio coprano i vari servizi sobbarcandosi carichi di lavoro impropri ed eccessivi non consente a nessuno di approfittarsene". Il segretario regionale del sindacato, infine, evidenzia come l’amministrazione comunale sia "ben consapevole di tutto ciò e di come sia necessario investire per adeguare il Corpo di Polizia Locale di Comacchio alle sfide future partendo dal Comando, da investimenti concreti in assunzioni, formazioni e, suggeriamo noi, da piani di Welfare per gli agenti che prevedano assicurazioni atte a supplire alle diverse tutele delle altre forze dell’ordine, come ad esempio avviene a Bologna. Senza risposte concrete in tempi brevissimi – conclude Luca Falcitano -, come Sulpl valuteremo ogni azione sindacale ritenuta opportuna con relativa apertura dello stato di agitazione".

v.f.