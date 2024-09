Ponte Barchessa, ecco le travi da 25 metri

È già definita la struttura del Ponte della Barchessa: l’altro giorno si sono svolte le operazioni di varo delle travi prefabbricate dell’impalcato. Questa fase della ricostruzione, cruciale e particolarmente attesa, ha richiesto diversi passaggi: dalle autorizzazioni richieste ad Anas per gli spostamenti del trasporto eccezionale all’allargamento della sede stradale di via Seminiato per consentirne il passaggio. Le travi prefabbricate sono arrivate nelle prime ore del mattino e sono state posizionate con una gru collocata in prossimità del ponte in costruzione sul canale Leone. Si tratta di tre travi in calcestruzzo armato, di tipo precompresse adatte per impalcati di ponti e viadotti stradali, complete di armatura: sono state costruite fuori opera per una lunghezza di circa 25 metri e una peso di circa 50 tonnellate l’una.

In precedenza, dopo l’abbattimento del gennaio scorso, erano state realizzate le piazzole sulle due sponde e a metà febbraio erano stati costruiti i pali per lato, ognuno di 17 metri di lunghezza e 80 centimetri di diametro, che hanno necessitato del periodo di “maturazione” del cemento armato e hanno poi superato le prove di carico.

Ora il varo e, a seguire, verranno realizzati i raccordi stradali di accesso al ponte, sul lato di Copparo e sul lato di Jolanda di Savoia. Le operazioni termineranno con le prove di carico di collaudo. Il nuovo Ponte della Barchessa sarà a tre campate, con il mantenimento dei sottoservizi già presenti nell’attuale, sarà capace di sostenere un traffico a doppio senso di marcia e a percorrenza continua, con un carico massimo di 50 tonnellate, e sarà dotato di tutti i sistemi a garanzia della sicurezza stradale. Un’opera strategica per il territorio e il cronoprogramma dei lavori sta procedendo nel migliore dei modi.