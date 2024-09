Porti e acquacoltura, arrivano i fondi

Favorire l’ingresso nel mercato di giovani acquacoltori e, così, il ricambio generazionale nel settore che si occupa di allevamento di pesci, crostacei e molluschi. È questo l’obiettivo dell’avviso pubblico approvato dalla Regione in attuazione dell’azione 5 del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (Feampa), che punta a sostenere la resilienza del settore attraverso la transizione ambientale, economia e sociale. In sostanza, l’avviso pubblico dispone le regole per la presentazione di domande volte ad ottenere l’assegnazione di un premio destinato a supportare l’ingresso di giovani imprenditori nel settore dell’acquacoltura attraverso la creazione di startup, con la finalità di favorire il ricambio generazionale nel settore. Possono partecipare futuri imprenditori dai 18 ai 40 anni di età (ossia 41 anni non ancora compiuti al momento della presentazione della domanda), per l’avvio di attività di impresa in forma singola o collettiva.

L’erogazione del contributo è subordinata al primo insediamento di un giovane in possesso di adeguate qualifiche e competenze professionali e che si assume per la prima volta la responsabilità civile e fiscale della gestione dell’impresa. È possibile fare domanda per partecipare alla selezione fino al 16 settembre, consultando i contenuti dell’avviso pubblico sul sito della Regione. Sul portale sarà possibile avere maggiori informazioni, nonché trovare l’apposito modulo scaricabile che dovrà essere sottoscritto. Nell’allegato relativo alla domanda, vengono anche riportati gli impegni richiesti a chi intende avviare una nuova start up, da rispettare per garantirsi il mantenimento del contributo che verrà assegnato. Un’opportunità interessante, dunque, per i giovani che intendono avviare un primo insediamento produttivo.

È fissato al 28 ottobre, invece, la scadenza del bando Feampa 21-27 - Azione 3, attraverso il quale vengono messe a disposizione risorse per investimenti a bordo e nei porti per incrementare la qualità delle produzioni e migliorare le condizioni di sbarco delle catture indesiderate nonché di promuovere migliori condizioni di lavoro, salute e sicurezza degli operatori. Attraverso questo bando si punta a finanziare investimenti delle Amministrazioni pubbliche o Autorità portuali per infrastrutture nei porti, pescherecci, luoghi di sbarco, sale di vendita all’asta e infrastrutture collettive per la vendita diretta.