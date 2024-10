Premio Daniele Po all’associazione Rawa di donne afghane

CENTO

Il Premio Internazionale per i diritti umani Daniele Po, istituito dall’Associazione Le Case degli Angeli di Daniele onlus e dai suoi fondatori Nedda Alberghini e Fortunato Po, conferisce ogni anno un riconoscimento a personalità femminili che, a livello nazionale e internazionale, si siano particolarmente distinte nella difesa e nella promozione dei diritti umani. Per questa 16esima edizione il comitato scientifico ha designato come vincitrice Rawa, libera organizzazione sociopolitica di donne afghane fondata a Kabul nel 1977, è operativa anche nei campi rifugiati del vicino Pakistan, si batte da sempre per garantire la democrazia e la giustizia sociale contro il fondamentalismo coinvolgendo un crescente numero di donne afghane. Con azioni concrete di sostegno educativo, sanitario, giornalistico e di inchiesta, le attiviste di Rawa sono in prima linea a rischio della loro incolumità, contro il terrorismo, la misoginia, organizzando corsi di alfabetizzazione, istruzione e assistenza sociale con progetti economici, sanitari e di generazione di reddito. La premiazione sarà il 19 ottobre alle 10 in Cappella Farnese di Palazzo d’Accursio a Bologna. Venerdì 18 alle 20.45 ci sarà un incontro pubblico in Sala Zarri con le attiviste di Rawa e giovedì 24 alle 10 la premiata incontrerà gli studenti delle classi 4° e 5° delle scuole superiori di Cento in Pandurera.