Premio ’Letteratura per ragazzi’. Ecco le due terne finaliste

CENTO

Sono state rese note le terzine finaliste della 46° edizione del Premio letteratura ragazzi di Cento e la data del prossimo Festival che sarà, dunque, dal 6 al 10 maggio. Dopo 3 mesi di lettura, si è riunita nei giorni scorsi la giuria tecnica nella sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento che ha avuto il compito di valutare ben 239 libri di 88 case editrici e, dopo un lungo confronto, ha selezionato le due terne finaliste: una destinata agli alunni delle classi III, IV e V della scuola primaria e l’altra agli studenti delle scuole secondarie di I grado, oltre al Premio Poesia "Gianni Cerioli", un Premio speciale divulgazione e sette opere segnalate.

I numeri della 46° edizione confermano la tendenza degli ultimi anni: sempre più case editrici partecipano al Bando con più titoli. Confermare la stima nei confronti della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento, promotore della manifestazione. La Giuria Tecnica, anche stavolta era formata da educatori, autori, giornalisti, pedagogisti, librai e professionisti di grande prestigio nel campo della letteratura per ragazzi: Severino Colombo del Corriere della Sera, la scrittrice Nicoletta Gramantieri, Sabrina Maria Fava dell’Università Cattolica di Milano, lo scrittore Luigi Dal Cin, Silvana Sola e Giannino Stoppani-dell’Università di Urbino, Cosimo di Bari dell’Università di Firenze, Anita Gramigna dell’Università di Ferrara. I libri selezionati per le due terne finaliste per la scuola primaria, dunque, sono: La parabola del panificio indipendente di Neil Packer; Signor Salsiccia Una storia di ricci, nonni e cambiamento climatico di Flavio Soriga; Oscar e io di Maria Parr. Per la scuola secondaria di I grado: Albero, Tavolo, Libro di Lois Lowry; Il ciambellano e il lupo.di Simona Baldelli; Il lupo di Sasa Stanisic. Il premio poesia "Gianni Cerioli" a ‘Quando la sera la luna ci parla’ di Nicola Cinquetti, illustrazioni di Alessandro Sanna, Lapis edizioni e il premio speciale divulgazione a ‘Il giro del mondo in 12 musei’ di E’va Bensard, Illustrazioni di Benjamin Chaud, Traduzione di Paola Cantatore, Franco Cosimo Panini editore. Oltre a queste, vi sono altre 6 opere segnalate.