Premio rodari alla ’Perdavvero’. Fra le migliori compagnie teatrali

Arriva a Cento il Premio Rodari 2024 grazie a una compagnia teatrale, che sta girando davvero tantissimo per l’Italia, conquistando applausi e sorrisi. Si tratta del Teatro Perdavvero di Cento con il suo spettacolo ‘Il Seme Magico’ che si è aggiudicato questo prestigioso premio che viene attribuito ogni anno da una giuria di bambini del comune di Omegna, città natale di Gianni Rodari, nell’ambito del Festival Rodari. A riconoscere il premio teatro è stata una giuria composta da 300 ragazzi ammaliati dalla messa in scena della compagnia centese fondata da Marco Cantori. Il Teatro Perdavvero, nasce dal desiderio di proporre un teatro sincero, che grazie alla fantasia sappia far incontrare le diverse voci dell’esistenza: da un lato la finzione teatrale e dall’altra la sincerità come elemento fondamentale sia del teatro rivolto agli adulti, sia del teatro per i più piccoli. Un progetto che nelle sue proposte accoglie artisti provenienti da diversi ambiti: attori, danzatori musicisti, scenografi e videomakers e, come detto, con Cantori alla guida, che dopo le prime esperienze nei Centri Teatrali Universitari di Ferrara e di Toulouse in Francia, ha lavorato con il regista polacco Lech Rackzak e avviato il suo percorso formativo arrivando poi a scrivere e mettere in scena alcuni testi teatrali originali tra cui Macerie (Selezione Scenario 2005, Premio Ermo Colle 2008), Il Protagonista (Premio Anna Pancirolli 2012), fino a insegnare teatro, occuparsi di progetti rivolti ai giovani e dal 2014 direttore artistico del Teatro Troisi di Nonantola dove cura la stagione di prosa. Coem detto, ad aggiudicarsi il premio Rodari è stato lo spettacolo ‘Il Seme Magico’, la riscrittura teatrale di una leggenda cinese sula quale hanno voluto porre l’accento sullo scorrere del tempo, il rapporto con la natura, la menzogna, la sincerità e l’onestà utilizzando narrazione, canzoni e musica dal vivo, teatro fisico e di figura con pupazzi, quadri scenografici e sculture. "Abbiamo deciso di lavorare su questa leggenda perché è un inno alla sincerità e all’onestà – dice la compagnia teatrale centese - Si scoprirà che Li, il bambino protagonista, è stato l’unico bimbo sincero, perché tutti i semi che il vecchio imperatore cinese aveva distribuito erano stati cotti e quindi non potevano germinare nessun fiore.

l.g.