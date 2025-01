Prende fuoco la tv, una persona in ospedale: "Ha respirato il fumo"

Intervento dei vigili del fuoco ieri pomeriggio a Dodici Morelli, frazione di Cento. I pompieri sono entrati in azione dopo che alcuni cittadini avevano lanciato l’allarme per un incendio che si è verificato all’interno di un’abitazione in via del Riccio.

Pare che l’incendio sia stato provocato dal cattivo funzionamento di una stufa, il guasto all’impianto elettrico ha riguardato anche la televisione che si trovava nella stanza. La tv ha preso fuoco e dal monitor è uscito un denso fumo nero. Non ci sono stati fortunatamente feriti anche se nella stanza l’aria era diventata irrespirabile. Solo una persona è stata portata in ospedale proprio per aver inalato il fumo. Sono stati salvati anche un cane e un gatto.

E’ intervenuta un’ambulanza del 118 che ha portato la persona lievemente intossicata nell’ospedale. E’ durato alcune ore l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per mettere in sicurezza l’appartamento. "Ha respirato il fumo, non è grave", il commento alle condizioni del ricoverato.