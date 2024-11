Prevenzione e cura del diabete

L’appuntamento scientifico – dal titolo “Diabete e benessere: giornata mondiale del diabete” - si svolgerà domani dalle 15 alle 18 alla Sala Estense, in piazza del municipio e sarà diviso in due sessioni. Nella prima sarà dato spazio e parola alle Associazioni Adfe (associazione diabete Ferrara odv), Adico (associazione diabetici Copparo) e Agpc (associazione per l’aiuto ai giovani con diabete). La seconda sessione sarà invece dedicata al “ruolo dei Professionisti” nel trattamento e cura di questa patologia. Si parlerà di diabete in età pediatrica, di supporto alla persona con diabete nel contesto ospedaliero, dei percorsi di prevenzione cardiovascolare avanzata, del PDTA Diabete, della tecnologia al servizio del benessere e del team diabetologico nell’evoluzione tecnologica: l’infermiere “smart”. L’evento ha il Patrocinio del Comune di Ferrara. L’obiettivo è quello di migliorare l’accesso alle cure per il diabete ed evidenziare la necessità di ulteriori azioni per prevenire la malattia e le sue complicanze. Il diabete è una patologia cronica che interessa un numero sempre crescente di pazienti. Per questo è di fondamentale importanza la prevenzione, che deve ruotare attorno agli stili di vita salutari, basati sulla corretta alimentazione e soprattutto sulla regolare attività fisica. Inoltre l’evoluzione delle terapie e delle tecnologie fornisce degli strumenti assai efficaci, non solo per la cura delle persone con diabete, ma anche per progettare nuove modalità di assistenza. Si pensi, ad esempio, alla telemedicina che prevede la possibilità per i pazienti di essere seguiti a distanza attraverso una videovisita; al teleconsulto grazie al quale risulta più semplice dialogare con gli altri specialisti che assistono le persone affette da diabete.