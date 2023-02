Primarie Pd, si vota in 4 seggi

Domani dalle ore 8 alle 20 sarà possibile votare per le primarie del Partito Democratico anche nel territorio di Bondeno, recandosi ad uno dei quattro seggi predisposti. Tutti i cittadini possono votare. Sarà scelto il nuovo segretario nazionale del partito tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein.

"Il Partito Democratico – sottolinea il segretario localeTommaso Corradi – continua ad essere l’unico partito che, in Italia, dà voce a tutti i cittadini per decidere il proprio segretario nazionale".

I seggi, gestiti da volontari, sono presenti a Bondeno, nella sede Pd di Piazza Garibaldi 7, a Scortichino in viale Passardi 122C, a Pilastri al Teatro Nuovo in Piazza Po, a Gavello nella sede della Cooperativa Solidarietà e Progresso in via Comunale 76. Per votare è necessario portare al seggio un documento di identità, la tessera elettorale e i 2 euro di contributo minimo che finanziano l’organizzazione delle primarie.