Primavera, si inizia con il botto

Finalmente ci siamo, anche per la Spal Primavera è arrivato il momento di fare sul serio. Per i biancazzurri il campionato Primavera 2 infatti scatterà domani alle 15 allo stadio Vicini di Savignano sul Panaro contro il Modena. Subito un derby particolarmente sentito per la squadra di Pedriali, che nel corso della stagione affronterà anche società che militano in A come Como, Parma e Venezia. Oltre a numerose di cadetteria, giusto per farsi un’idea del torneo che attende i giovani biancazzurri. Da diversi anni il club di via Copparo tiene testa ai migliori vivai del panorama italiano, e non ha intenzione di gettare la spugna proprio ora. Nell’ultimo test, la Spal Primavera ha perso 3-0 contro la prima squadra del Cittadella, quindi un ottimo banco di prova contro una squadra di B. In precedenza invece i biancazzurri avevano travolto 6-0 l’Este Juniores, perso 1-0 col Parma Primavera e pareggiato 0-0 con la Reggiana Primavera. Uno dei principali motivi di interesse di questa stagione è l’approdo di mister Pedriali sulla panchina più importante del settore giovanile, dopo una buona stagione alla guida del gruppo Under 17 e soprattutto due clamorosi scudetti di fila conquistati al timone della selezione Under 18. Fissare un obiettivo per questo campionato è difficile, ma quello minimo è senza dubbio centrare la salvezza.

s.m.