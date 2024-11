"Prof Cuoghi, un pilastro per la scuola"

"Addio, prof Francesco! A novembre si è interrotta la vita terrena del professore Luigi Francesco Cuoghi, un insegnante che ha lasciato un’impronta significativa nel mondo della scuola. Ha insegnato, da sempre, nel Veneto, presso la scuola media di Fiesso, pur vivendo nella città di Ferrara, accompagnando gli studenti, lui fisico, all’apprendimento dei concetti fondamentali di matematica, instaurando rapporti cordiali con colleghi, allievi, famiglie e l’intera comunità di Fiesso. Tutti conoscevano il professor Cuoghi e lo stimavano per la cultura, la curiosità, la sua ironia, la gentilezza e la signorilità nei modi. In questa epoca, in cui i docenti sono spesso poco apprezzati, il professor Cuoghi è un esempio forte di coloro che insegnano con passione sollecitando l’interesse degli alunni per il sapere e il conoscere. Egli si è dedicato, insieme con la dirigente Scolastica di allora (Katia Rosalba Lo Presti) alla promozione e conduzione di progetti europei che hanno coinvolto le sei Scuole dell’Istituto Comprensivo di Fiesso Umbertiano. E’ stata una esperienza esaltante e ampia. Infatti docenti, alunni, genitori e le Amministrazioni Comunali di Fiesso, Castelguglielmo, San Bellino e Canda hanno avuto l’opportunità di incontrare, sul territorio nazionale e in Europa, numerose delegazioni provenienti da Turchia asiatica ed europea, Romania, Inghilterra, Francia, Germania, Svezia, Spagna ed Italia. Sono stati anni indimenticabili. Quando il prof è andato in pensione, l’esperienza è continuata perché si è provveduto a passare il testimone ad un’insegnante grande estimatrice del collega (Flavia Tesser). Impossibile dimenticare il prof Francesco perché egli ha portato nella scuola un vento nuovo, insegnando che è importante che vi siano docenti che propongano agli studenti esperienze formative indimenticabili. Arrivederci, caro Professore, arrivederci Francesco, Uomo senza Tempo"

Katia Rosalba Lo Presti

Flavia Tesser