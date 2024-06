Progetto Tropea e Emma Nolde. Musica nella piazza del Guercino

Questa sera, alle 21.30, nella piazza del Guercino a Cento, lo spettacolo Tropea Serole Tour + Emma Nolde. Pietro Lupo Selvini (voce), Lorenzo Pisoni (basso), Domenico Finizio (chitarra e voce) e Claudio Damiano (batteria).

Nascono nel 2017 a Milano, dove presto diventano una delle band di riferimento della scena underground grazie alla loro potenza live e alla capacità di esplorare generi diversi. Le influenze della loro musica spaziano dall’alternative degli anni 2000 al postpunk di inizi anni ’80 e al beat degli anni ’60. Nei testi delle loro canzoni, invece, esplorano le sottoculture di internet, la vulnerabilità, il cringe e i sogni. Ma è la dimensione live che alimenta il motore del progetto Tropea: questa passione per la musica dal vivo li ha portati nel corso della loro carriera a esibirsi sui palcoscenici di tutta Italia in numerosissimi concerti. Nel 2019 esce il loro primo Ep “Sad Reacc Only”, seguito nel 2020 da “Your Wonderful Time” e, a giugno dello stesso anno, dal terzo Ep “Might Delete Later”, che viene notato tra gli altri anche da DJ Kevin Cole, che sceglie la loro “Technicolor” come Song of the Day per la celebre Kexp Radio di Seattle. A causa della pandemia, la band si ritrova per la prima volta a lavorare a nuove canzoni a distanza: da questa esperienza nascono “Blu”, “Owo” e “Ricci”, i brani che hanno definito il loro 2021. Nel 2022 il singolo “Identikit / plot twist” prosegue l’esplorazione musicale della band tra generi diversi e tra italiano e inglese ma segna anche un punto di arrivo di questo ciclo di canzoni “solitarie”, che sono lo specchio di quello che la band ha attraversato tra solitudine e speranze per il futuro. Emma Nolde nasce in Toscana nell’anno 2000. A 15 anni inizia a scrivere canzoni in inglese, ma in poco tempo la scrittura in italiano prende il sopravvento. Al RockContest 2019 si aggiudica il premio Ernesto De Pascale per la migliore canzone con testo in italiano per il brano “Nero Ardesia” ed a settembre 2020 esce Toccaterra, primo album, su etichetta Woodworm/Polydor. Toccaterra viene recepito da pubblico ed addetti ai lavori in maniera davvero importante ed Emma è senza ombra di dubbio considerata una delle voci future della musica italiana.