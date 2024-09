Quando lo sport aiuta la ricerca: "Successo del trofeo Bimbilacqua"

Vissuta, partecipata e accorata è stata la risposta del territorio all’iniziativa di Bimbilacqua che nel week end ha dato vita a XII Morelli al 6° Trofeo Bimbilacqua pensando ai bimbi nei reparti oncologici. Dedicato alla memoria di Gabriele Gilli, scomparso nel 2017 a soli 16 anni per una rara forma di sarcoma, il Trofeo ha visto sabato scontrarsi in un triangolare di calcio, il team della Polisportiva Palata Pepoli, la Tato Team di BImbilacqua con in campo il sindaco Edoardo Accorsi e il consigliere regionale Paolo Calvano e le Vecchie Glorie Renazzesi che, dopo uno scontro con la Tato, l’ha spodestata salendo sul podio. "E’ sempre un’esperienza bellissima, per divertirsi, fare comunità e dove si vede anche del bel calcio – ha detto Calvano – Bimbilacqua per quello che ha fatto, che fa e che farà, merita il grazie di tutti noi, a partire dalla Regione, perché queste cose non si vedono sempre e dove ci sono, sono grandi. Proveremo di essere al loro fianco per quanto potremo fare". "Eventi sportivi che fanno bene –ribadisce Riccardo Cervellati, noto ex giocare e poi procuratore - lo sport messo a disposizione per una buona causa. Conosco Bimbilacqua e fanno sempre iniziative con grande umanità e positività". Trofeo che la domenica per la prima volta è stato aperto anche alle squadre giovanili vedendo la partecipazione di Vigor Pieve e Argile , Sant’Agostino, Crevalcore e Centese, quest’ultima risultata vincitrice della giornata ai rigori. A premiare, la campionessa Alice Guerra, medaglia di bronzo al mondiale di volley e miglior centrale mondiale. "Una due giorni con lo scopo di raccogliere fondi da destinare al progetto di ricerca ‘Protocollo sarcoma’ del policlinico di Padova, con la collaborazione di una equipe multidisciplinare, che sta dando risultati – ha detto Paolo Gilli, presidente di Bimbilacqua – e sostenere le cure palliative pediatriche dell’ospedale di Cona".

l.g.