Quattro nuovi erogatori d’acqua. In palestra col cuore all’ambiente

Per la salvaguardia dell’ambiente, il Comune si è aggiudicato il bando Atersir, l’Agenzia regionale per i servizi idrici e i rifiuti, e con il nuovo anno installerà quattro erogatori di acqua potabile nelle palestre del territorio e in municipio. Non è tutto. E’ prevista anche la fornitura di cinquecento borracce riutilizzabili. Le opere avranno un costo di poco inferiore ai 30 mila euro e saranno orientate alla prevenzione e alla riduzione dei rifiuti. Le stime parlano infatti di un risparmio annuo di circa 7.500 chilogrammi di plastica tra bottiglie e imballaggi, a cui si aggiungono le riduzioni delle emissioni in atmosfera di Co2 e dei gas di scarico dei mezzi addetti alla raccolta, comportando quindi minori costi relativi alla raccolta dei rifiuti. "I nuovi erogatori andranno a servizio delle palestre di via Gardenghi, di via Manzoni e ’Bonini’ del Centro Bihac, oltre a quello che sarà installato nel Palazzo Municipale – spiegano l’assessore allo sport Ornella Bonati, e l’assessore all’ambiente Marco Vincenzi –. Soddisfatti del risultato di cui potranno beneficiare ben nove associazioni sportive". I 30 mila euro del progetto non comprenderanno fornitura ma anche gli allacci.