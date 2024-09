Quattro passi al chiar di luna. Itinerari tra storia e mistero

Tour per esplorare la città a settembre. Organizzati da InFerrara, offriranno a turisti e cittadini esperienze variegate e di qualità, toccando alcuni dei luoghi e delle figure più emblematiche di Ferrara, dal legame con Bassani. "Con queste iniziative vogliamo offrire per tutto il mese una nuova serie di opportunità, pensate sia per i turisti che per i cittadini", spiega l’assessore Matteo Fornasini. Si parte con le passeggiate serali al chiaro di luna, che si svolgeranno tutti i venerdì sera di settembre.

Venerdì 6 - La Ferrara nascosta: la cripta Aldighieri e altre leggende. Un’immersione nel cuore della Ferrara medievale. Venerdì 13 - Fascino e intrighi al chiaro di luna: Lucrezia e le donne di casa d’Este. Un affascinante tour serale che ripercorre vite e vicissitudini delle più conosciute dame della corte estense. Venerdì 20 - Due passi al chiaro di luna tra le pagine di Bassani. Una passeggiata serale alla scoperta della Ferrara narrata di Giorgio Bassani. Venerdì 27 - Ferrara e il cinema. Da Michelangelo Antonioni a Florestano Vancini, da Luchino Visconti a Vittorio de Sica, fino ai registi delle fictions più recenti. Tutti gli appuntamenti serali del venerdì partiranno dalla Cattedrale alle 21 e avranno un costo di 10 euro per persona, 7 euro per bambini e ragazzi dai 7 ai 17 anni e saranno gratuite fino ai 6 anni.

Sabato 14 settembre alle 17 Bike tour sulle tracce degli alberi monumentali. Il tour ha un costo (non comprensivo di eventuale noleggio bici) di 10 euro per gli adulti, 7 euro per bambini e ragazzi dai 7 ai 17 anni e gratuito fino ai 6 anni.

Sabato 21 settembre alle 15 un’avventura dedicata ai più piccoli con Un Castello da fiaba: principesse e cavalieri a corte. Un viaggio alla scoperta del Castello Estense. La visita, della durata di 1 ora e un quarto, ha un costo di 8 euro per i bambini dai 5 ai 12 anni, di 4 euro per adulti e ragazzi dai 13 anni ed è gratuita fino ai 4 anni. Le tariffe non includono il biglietto d’ingresso al Castello Estense, acquistabile in biglietteria il giorno stesso.

