Regina della Valli, è tutto pronto . Torna la Sagra dell’anguilla

COMACCHIO

Nel soppalco della Calata all’interno della Manifattura dei Marinati, ieri c’è stata la presentazione della 26esima edizione della Sagra dell’Anguilla. Presenti il vicesindaco Maura Tomasi, l’assessore al turismo e alla cultura Emanuele Mari, Filippo Baldassari, funzionario in rappresentanza del Parco del Delta del Po e Alessandro Menegatti, presidente di Work and Belong e gestore della Sagra dell’Anguilla 2024.

Comacchio, capitale del Parco del Delta del Po, si prepara a vivere la Sagra dell’Anguilla: tre fine settimana (28-29 settembre, 5-6 e 12-13 ottobre) ricchi di attività e iniziative all’insegna dell’enogastronomia, della cultura e della natura.

"Tra gli eventi che, mese per mese, costellano la ricca proposta della nostra città in ambito artistico, culturale, sportivo, enogastronomico e naturalistico, la Sagra dell’Anguilla - ha dichiarato il vicesindaco Maura Tomasi - rappresenta, per la città di Comacchio, l’evento per eccellenza. L’evento degli eventi". Che aggiunge: "Ha il pregio, tra gli altri, di coniugare in modo impeccabile tradizione e innovazione, continua a nutrirsi della passione dei nostri concittadini e impreziosisce l’indice di qualità della nostra proposta". Evento di promozione del territorio. "La Sagra dell’Anguilla appartiene certamente al novero di quegli eventi che – ha sottolineato l’assessore al Turismo Emanuele Mari – all’interno di un circuito virtuoso di scelte strategiche, iniziative di promo-valorizzazione e riconoscimenti internazionali, da ultimo quello del Times". Ad allettare il gusto con tante sfumature diverse ci saranno le proposte dei numerosi ristoranti e dello stand gastronomico della Manifattura dei Marinati. Ci saranno gli show-cooking che prevedono la presenza degli chef Mauro Spadoni sabato 5 ottobre e Igles Corelli sabato 12 ottobre, impegnati in ricette a base d’anguilla; e lo Chef Jin Ogata domenica 6, per un incontro in cucina tra Comacchio e il Giappone. Gusto e storia saranno invece protagonisti sabato prossimo, quando la Strada dei Vini e dei Sapori di Ferrara proporrà una ricetta rinascimentale del tradizionale pasticcio ferrarese. A stuzzicare i palati con aperitivi le proposte dell’area giovani presso il Sagrato del Duomo che, novità del 2024, verrà animata da tre concerti serali gratuiti nelle giornate di sabato insieme all’orchestra Santa Balera, i Nomadi tribute band e Cesare Cremonini tribute band. "L’anguilla - ha osservatoFilippo Baldassari - considerata la Regina delle Valli, è a tutti gli effetti anche la Regina del del Delta del Po". "Un bene per tutti", ha sottolineato Alessandro Menegatti