Regionali, Ugolini a Mesola:: "Qui la Camargue del ferrarese"

MESOLA

La candidata a presidente della Regione, Elena Ugolini, nei giorni scorsi ha fatto tappa nel Basso Ferrarese. Il tour della candidata civica sostenuta dal Centrodestra unito ha toccato Mesola. Accompagnata dal sindaco Lisa Duò, dalla sua giunta e consiglieri e dal coordinatore provinciale di Forza Italia Fabrizio Toselli, Ugolini ha visitato due realtà del territorio: la cooperativa C.A.S.A. Mesola e l’azienda Il Bosco Officinale, prima della conferenza stampa in Castello. Diversi i temi trattati dalla candidata che, il prossimo 17 e 18 novembre, dalle urne auspica possa uscire un risultato simile a quello ottenuto da Duò: ossia un cambio alla guida, "perché, dopo decenni – ha detto -, credo che un’alternanza al governo di una Istituzione, dopo decenni, sia necessaria". Durante le sue visite sul territorio, Ugolini ha colto "la capacità e l’intraprendenza di questa terra, che ha saputo adattarsi ai cambiamenti" e le possibilità di valorizzazione: "Questa zona potrebbe essere quello che la Camargue è per il sud della Francia. È un luogo meraviglioso", con potenzialità di sviluppo. Come riferito da Ugolini, "in questi giorni è emersa la necessità di un cambiare la Legge urbanistica. Se diventerò governatore, sarà la prima cosa che farò. Non si possono trattare allo stesso modo il centro di Bologna e un’area come questa. Ogni territorio ha la sua specificità e se vogliamo dare ricchezza, futuro e vita nuovi ai nostri territori, dobbiamo fare leggi che aiutino lo sviluppo. Questo non significa devastarli, ma dare una possibilità di crescita integrata con l’ambiente". Poi, le infrastrutture: "Da anni si parla di una strada parallela alla Romea, un’alternativa per il traffico pesante ed evitare intasamenti e ridurre la pericolosità. Questo è un impegno che voglio prendere, perché il tema delle infrastrutture deve essere trattato in modo sistematico". Altri temi affrontati, l’educazione e un sistema sanitario che risponda alle esigenze della popolazione: "Dobbiamo arrivare ad avere una sanità che prenda in carico il paziente, rafforzando la Medicina generale". Sulle Regionali il coordinatore di Forza Italia che, che assieme al Centrodestra sostiene Elena Ugolini, ha dichiarato che si tratta di "una sfida per il cambiamento difficile, non impossibile".

Valerio Franzoni