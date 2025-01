Ricordi e testimonianze sulla scrittrice. Lorenza Meletti

Ricorrono oggi i trent’anni della scomparsa di Lorenza Meletti, scrittrice e poetessa bondenese di grande pregio cui dal 2002 è intitolata la Biblioteca Comunale. "Un personaggio illustre di Bondeno – commenta il sindaco, Simone Saletti, in ricordo della ex concittadina –, una figura che ha lasciato il segno sotto il profilo culturale e artistico, distinguendosi anche nel mondo intellettuale per la qualità e il pregio delle sue poesie". Meletti, nata nel 1940 durante la Seconda Guerra Mondiale, è venuta prematuramente a mancare il 30 gennaio del 1995, all’età di 54 anni: durante la vita ha pubblicato numerosi libri di poesie, fra cui si ricordano in particolare “Se il mazzo non ha matta”, “Paesaggio con figure” e “Mutatur”, e a sua firma è stato pubblicato anche il romanzo “Appena un passacuore”, edito postumo nel 1996. "È celeberrima la voglia di imparare e studiare di Lorenza Meletti – aggiunge l’assessore alla Cultura, Francesca Aria Poltronieri –: già a cinque anni aveva perfettamente imparato a leggere, e ogni mattina scalpitava per andare a scuola. Una donna esempio per le nuove generazioni, di cui devono essere preziosamente conservati non solo il lascito artistico, ma anche lo spirito e la voglia di apprendimento. Vogliamo far conoscere Meletti ai più giovani, realizzando iniziative diversificate a seconda delle fasce d’età". Domenica 9 febbraio, nelle sale della Biblioteca Comunale, a Lorenza Meletti sarà dedicato un “Ricordo poetico”: dalle ore 15, infatti, il poeta Fabrizio Resca e il presidente dell’Associazione Bondeno Cultura, Daniele Biancardi, dialogheranno con la partecipazione de Il Patio dei Poeti e con l’introduzione dell’assessore Poltronieri sulla figura e le opere di Meletti, omaggiandone la memoria.