Rifiuti abbandonati in Superstrada: raccolti oltre 100 sacchi

Non si ferma nemmeno nel periodo delle festività natalizie la meritevole opera di salvaguardia ambientale del gruppo Bulldozer. Domenica scorsa sulle piazzole di emergenza della superstrada i volontari si sono messi al lavoro per raccogliere rifiuti i rifiuti abbandonati da automobilisti incivili a bordo strada. Sono stati raccolti differenziati e trasportati 85 sacchi di rifiuti indifferenziati, 5 sacchi plastica, 8 sacchi vetro e lattine, 2 sacchi contenente amianto, un materiale potenzialmente cancerogeno. Inoltre un pneumatico da camion, 4 pneumatici da auto con cerchione, 150 chilogrammi di ingombranti vari, 30 chilogrammi di ferro. Tutto il materiale abbandonato e raccolto dai volontari è stato segnalato ad Hera per il successivo trasporto. I volontari sul web hanno rivolto un augurio di buon Natale a "tutte le persone che ci seguono, che apprezzano e che ci sono vicine ormai da tre anni. Un grandioso augurio a tutti i volontari che hanno partecipato in qualsiasi modo alle nostre raccolte.

Auguri a tutti i volontari delle associazioni che collaborano con noi. Auguri alle autorità che vegliano e controllano durante le nostre raccolte. Auguri a tutti gli operatori di Hera, Clara, Brodolini, Ageste, Soelia, Area, Cmv Argeco, che portano a termine i nostri sforzi settimanali. Auguri a tutte le amministrazioni che ci ascoltano e ci supportano nelle nostre raccolte. Auguri a tutti i nostri sostenitori, che ci motivano e ci sostengono nei momenti più difficili. Tanti auguri anche a tutti quelli a cui non piacciamo".